UNambitha uhlule uzakwabo, uRose-Mary Zimu noNkuley Masemola.

NKULY MASEMOLA

Kuwo lo mqhudelwano ogxile ekubungazeni abantu abathandana nabanobulili obufana nobabo, uYvonne Chaka-Chaka uqumbe phansi u-Abigail Kubheka noJohn Kani kwiDiva Extraordinaire of the Year. Umrepha uBoity Thulo nesoka lakhe, u-Anton Jefta, bahlule uLamiez Holworthy noKhuli Chana kanye noKoleka Putuma noRobyn kumkhakha weCutest Couple.

Obengumlingisi weGenerations The Legacy, uCandice Modiselle uhlule umlingisi weThe Queen, uVuyo Se-Ngcukana noJudy Nokwedi kwiFag Hag of the Year. USello Medupi weScalo ukhale wemuka nendondo yeDesigner of the Year (okuwumkhakha omusha), ehlula uPalesa Mokobong noDonald Nxumalo. Umculi wodumo lwengoma ethi Osama, uZakes Bantwini noMsaki babambane kwathula umoya kwiMusician of the Year kwathi uMusa Keys wakhala ngaphansi. Umklomelo weDrama Queen uthathwe wuTumi weReal Housewives of Cape Town. UTreyvonne Moo weHouse of Diamonds uhlabane ngomklomelo weBest Rainbow Parenting. IYFM ithathe iwine kwiMedia Award of the Year kwathi iBanyana Banyana yahlula uKgothatso Monjane no-Andile Dlamini kwiSports Personality of the Year. UNkuley Masemola uhlwithe umklomelo weBest Styled Individual kuBradley Ndlovu noPonahalo Mojapelo kwathi uSenzo Radebe wazidlela amahlanga kuShahaan Ramkisoon no-Anton Jeftha kumunxa weHunk of the Year. Uhlelo lwalo mcimbi beluphethwe ngokubambisana izelamani zakwaModiselle, uRefilwe, Bontle noCandice.