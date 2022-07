UBongani ubethweswa iziqu zeDiploma in Arts, eNyuvesi iWits, eGoli ngoMsombuluko.

Ekhuluma neSolezwe uthe ukugula kwakhe aze angeniswe egunjini lababambeke kakhulu kodwa wasinda, kwamenza wafuna ukubonga uNkulunkulu nempilo njengoba akufanisa nokuthola ithuba lesibili.

Ai Mandla! Number one 👏🏿👏🏿👏🏿👏🏿



Actor Bongani Gumede aka Mandla from Isibaya graduated 🎓 with a Postgraduate Diploma in Arts from Wits.



