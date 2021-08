SEYIPHINDE yaba semathe imbongi yesifazane yakuleli edume ngokuhlala itinyela osaziwayo ezinkundleni zokuxhumana. UNtsiki Mazwai uthinte abaningi ebhala ngomethuli wezinhlelo zethelevishini uBonang Matheba kwiTwitter mayelana newayini lakhe iHouse of BNG.

UNtsiki uthe kuyamangaza ukuthi abantu abaningi bakholelwa ukuthi leli wayini elakhe uBonang, nokusho ukuthi kuyafana nokuthi nezinye izinto azikhangisayo okubalwa neziphaqulo kungezakhe.

Believing Bonang owned the wine was like believing she owned Revlon

........ She is just the marketing gimmick to sell these products. Not the owner. — ✨KUMKANIKAZI✨ (@ntsikimazwai) August 23, 2021

Inhloso enkulu yalo mbhalo uNtsiki uthe ukuvula amehlo abantu mayelana negebe elikhona kwezamabhizinisi. Osaziwayo yize benayo imikhiqizo ethi bona kodwa uthe iningi labo lisuke lisetshenziselwa izikhangiso nokuthi kuthengwe imakethe eyenzelwe lowo mkhiqizo. Lo mbhalo udine abantu abaningi kwiTwitter, bemsola ngokuba nomona uNtsiki ngempumelelo kaBonang.

I keep repeating myself... I own House of Mobu fully as well as all my Masters and copyrights for all my music. I said no to white capital and hustled on the side alone. https://t.co/pB8VfWFgAQ — ✨KUMKANIKAZI✨ (@ntsikimazwai) August 23, 2021

Yilapho evuke khona indlobane, waveza ukuthi uyisibonelo esifanele uma kukhulunywa ngamabhizinisi abamnyama.

"Ukuba usomabhizinisi yilokhu engikwenzayo ngomsebenzi wami wobuhlalo. Ngiyazithathela izinqumo, imali engiyidayisa ngayo inqunywa yimi, ukumakethwa komsebenzi nokukhokhela abesebenzi konke ngiyazenzela," kusho uNtsiki.

Le ngxabano ibiqhubeka kwiTwitter ihora nehora, kuqhamuka nempendulo entsha uNtsiki. Abantu nabo bebengabamnike thuba, belokhu bemnakashele njalo, bemsola ngokuba ngowesifazane onomona nongamfiseli omunye umuntu okuhle. Abanye bethi noma kunjalo kodwa likhona iqiniso kulokhu akushoyo, inkinga ukuthi akanaso isisoka sokubeka kahle.