NAMUHLA yinamuhla kwabadlana imilala emqhudelwaneni wama-27th South African Music Awards (Sama) ozobe ukhonjiswa kuSABC 1 ngo-8 ebusuku. Ababukeli balesi siteshi sethelevishini, esikuDStv Channel 19, bazoqala ngokuzitika ngokuzobe kwenzeka kukhaphethi obomvu kwiReal Gobhoza kusukela ngo-7.30 ebusuku.

Inhloko yenkampani egqugquzela lo mcimbi iRisa, uNhlanhla Sibisi, uthe kuzobe kumnandi kudelile kusukela umcimbi uqala uze uyofinyelela emaphethelweni.

"Nginxusa abantu bakuleli basemazingeni ahlukene empilo ukuba bahlanganyele ndawonde amahora nje amabili ukuze bakhohlwe yizinselelo ababhekene nazo njengesizwe nasemhlabeni jikelele. Asigubhe isiko lethu futhi sibungaze abaculi bethu abasebenze kanzima ukusigcina sithokozile futhi sigqugquzelekile ngezikhathi ezinzima. Sihalalisela nabadle umhlanganiso bengakamenyezelwa," kuphetha uNhlanhla.

Uhlelo lwale ngqophamlando yomcimbi luzobe luphethwe wumlingisi onguZolani kwiThe River, uLawrence Maleka nomdansi uBontle Modiselle-Moloi. Kubaculi abazonandisa namhlanje futhi abayingxenye yabaqokiwe kubalwa uBig Zulu, Sjava, Buhlebendalo, Langa Mavuso, Bucy Radebe, Azana noBoity.

Kwabazobe benikezela ngemiklomelo kukhona uDJ Speedsta, uLamiez Holworthy, uDJ Sabby, uMacG noSol Phenduka.

Umehluko womqhudelwano walo nyaka ukuthi awuzoba bukhoma eSun City Superbowl eNorth West njengoba waqoshelwa e-studio esiseGoli ngokulandela imithetho engaphansi kwezinga lesine lokuvalwa kwezwe ngenhloso yokunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19.

Ozihola phambili nguKabza De Small oqokwe amahlandla ayisithupha okubalwa kuwo umunxa we-Album of the Year, Male Artist noweBest Amapiano. Ulandelwa wumculi wokholo odume ngengoma ethi Uyigcin' Impilo Yami, uBucy Radebe, yena otonyulwe kane futhi okwiqoqo leBest Female Artist, Best Newcomer, Best Traditional Faith Music Album neleBest Live AudioVisual Recording.

U-Azana waseChesterville uthe usekujahe kabi ukubukela lomcimbi njengoba engagcinanga ngokuqokwa kane kodwawabuye waba ngomunye wabazonandisa. “Ngikholelwa ukuthi ngifanele ukuwina yonke lemiklomelo engiqokwe kuyo kodwa ngizoqhubeka nenjabulo ngisho ngingawinanga lutho. Sisebenze kanzima ukuhlanganisa leli cwecwe lokuqala elithi Ingoma. Unqambothi kusukela ekubhalweni kwengoma kuya ekudidiyelweni kwazo. Ngakho ngizizwa ngifanele ukuwina kuwowonke umunxa engisethubeni lokuwina kuwo,” kusho u-Azana. UBucy ubonge iNingizimu Afrika ngale mpumelelo emuva kokuhlaselwa yiCovid-19.

"Yisimangaliso lesi futhi sizongenza ngilulame ngokushesha. Ukuqokwa amahlandla amane njengevukane yinto ebengingayilindele neze," kusho uBucy.

Kweminye iminxa kuqhathwe kanje.

BEST ALBUM: Bongo Riot, Black Motion, Kabza De Small&DJ Maphorisa, Kabza De Small noJunior Taurus.

BEST DUO/GROUP: Reece Madlisa&Zuma, MFR Souls, Kabza De Small& DJ Maphorisa, Mas Musiq&Aymos noMi Casa.

BEST FEMALE ARTIST: Reign Africa, Bucy Radebe, Sho Madjozi, Nomcebo Zikode noHle. BEST MALE ARTIST: Sun-El Musician, Bongo Riot, Kabza De Small, Oscar Mbo noJunior Taurus. BEST NEWCOMER: Xolly Mncwango, Reign Africa, BandaBanda& The Crocodiles, Azana noBucy Radebe. BEST AFRICAN ADULT CONTEMPORARY ALBUM: Sjava, 1020 Cartel Artists, MaxHoba, Simphiwe Dana noBuhlebendalo. BEST HIP HOP ALBUM: Boity, Nadia Nakai, Nasty C, Yanga Chief noZakwe&Duncan. BEST KWAITO ALBUM: L'vovo & Danger, Mampintsha, Reece Madlisa& Zuma, Sukiripapa noDarkie Fiction. BEST DANCE ALBUM:Sun-El Musician, Oscar Mbo, Nomcebo Zikode, Black Motion neMi Casa. BEST TRADITIONAL FAITH MUSIC ALBUM: Worship House, Thinah Zungu, Bucy Radebe, Sipho Makhabane noSneizy. BEST MASKANDI ALBUM: Ichwane Lebhaca, Phuzekhemisi, Thokozani Langa, Imithente naBafana BakaMgqumeni. BEST AFRO POP ALBUM: Azana, Kelly Khumalo, Vusi Nova, Simmy noManu Worldstar.BEST GQOM' ALBUM: Babes Wodumo, Zinaro, Que, Mshayi& Mr Mthela neDrager Nation.