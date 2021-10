INTOKAZI yaseLimpopo, uMakhadzi, iqokwe okokuqala emcimbini wezindondo, amaFeather Awards.

Abahleli balo mcimbi bamemezele osaziwayo bakuleli abaqokiwe kulo mcimbi ozoba ngoNovemba 11, eMarket Theatre, eGoli.

Kuleli bese sisikhulu isililo, kukhalwa ngokuthi uMakhadzi ongenisile emculweni, akaqokwa emicimbini yezindondo ekubeni umculo wakhe wenza kahle.

Kulo mcimbi uqokwe emkhakheni weMusician (Musician we love to listen to on and off stage) nala aqhudelana khona noLady Du noLanga Mavuso.

UThami Kotlolo, ongumsunguli walo mcimbi, uthe sekube yiminyaka engu13, enza lo mcimbi ukuze ungene ebantwini.

“Lo mcimbi waqala umncane siwenzele endaweni yobumnandi eRosebank kodwa manje usukhulule, usubanjelwa ezindaweni ezinkulu nokuyinto ejabulisayo. Ngawo lo mcimbi sikhombise saphinde sabungaza umphakathi wakuleli weLGBTIQ,” kusho uThami.

Uthe luselude ukhalo abasazoluhamba befundisa umphakathi ngempilo yabantu abathandana nobulili obufanayo.

Abanye abaqokiwe kulo mcimbi:

Best Styled Individual

Leroy Marc

Rich Mnisi

Zozibini Tunzi

Hunk of the Year

Siya Khumalo

Wiseman Zithar

Rich Mnisi

Hot Chick of the Year

Kamo Mphela

Shudufadzo Musida

Ama Qamatha

Media Award of the Year.

Becoming

ShakeDown YFM

The River

Drama Queen

Nonku Williams and her Mom

Thabo Smalls & KeJile keJile

Khanyi Mbau

Cutest Couple

Musa & Liesel Mthombeni

Sylvester Chauke & Tumelo Mmusi

Latoya & Lebo Keswa