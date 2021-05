UMBHISHOBHI Israel Makamu udedelwe ngebheyili ka-R2 000 namhlanje kulandela ukuvela kafishane ngecala lokunukubeza ngokocansi eNkantolo yeMantshi ePalm Ridge, eGoli, ngoLwesithathu.

Ngokwesitatimende soKlebe uMakamu, ongumsunguli we-Endless Hope Bible Church e-Alberton, uboshwe namhlanje ekuseni kulandela icala elivulwe esiteshini samaphoyisa eBrackendowns ngowayesebenza esontweni lakhe ekhala ngokunukubezwa ngokocansi. Icala livulwe ngoMeyi 19 nonyaka.

Leli cala limayelana nesigameko okusolakala ukuthi senzeka ehhovisi lakhe e-Alrode ngoSepthemba ngonyaka odlule.

Icala lihlehliselwe uJulayi 13 ukuze kuqhubeke uphenyo.

UMakamu usanda kuhoxa ekwethuleni uhlelo oludlala kuMoja Love iRea Tsotella kulandela ukusabalala kwengxoxo yakhe ekhuluma nowesifazane emcela inkonzo yasekameleni.

Kuyona kuzwakala uMakamu eqala ebuza owesifazane ukuthi unobani, ngoba kukhona into afuna ukumcela yona.

“Uzonginika angithi? Ngiyakucela phela, angithi uwedwa lapho. Ngiyakunxusa, oh uyangichomela?”.

Lona wesifazane uzwakala enqaba ethi ngeke akwenze okucelwa inceku yenkosi.

Ngemuva kokusabalala kwale ngxoxo, uMakamu uvele ohlelweni lwabefundisi kuMoja Love lapho aveze khona ukuthi empeleni wayecela izikhiye kulo wesifazane, wayengafuni ucansi.

Incazelo yakhe ephelele kulolu hlelo:

I had to watch the interview again. Haai Noo mann. makamu is insulting our sense of intelligence. #makamu pic.twitter.com/13LqRoNhZc