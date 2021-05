UZIVUMELE ngokwakhe uKwesta izolo enkundleni yokuxhumana uTwitter ukuthi akakabakhokheli abantu abenza iculo i-Ngud.

UMREPHA wakuleli osanda kukhipha i-albhamu entsha uKwesta uzivumele ngokwakhe enkundleni yokuxhumana uTwitter ukuthi akakabakhokheli abantu abenza iculo elashisa izikhotha emnyakeni edlule iNgud'.

Lomculi weHip Hop ogama lakhe lasekhaya nguSenzo Mfundo Vilakazi, uphawule emva kokuba uDj Maphorisa eqophe ivideo bukhoma emsola ngokungamkhokheli ngisho isenti elimnyama ngokuprojusa ingoma eyadla ubhedu kwi-albhamu yakhe yango-2016 iDaKARII.

“Kwakukuhle kukhona uKwesta noNota. Senza izingoma ezintathu iNgud, Mayebabo kanye nenye yegqomu eyayino Busiswa,” kusho Maphorisa.

UMaphorisa, osengenise emculweni waMapiaono, uthe uKwesta wakhohlwa ngaye esethola izigidi zamaRandi ngaleli culo.

“Uma esenze zonke lezi zigidi kungani engezanga kumina athi grootman nawu uR20 000 ngiyabonga ngokungiphrojusela iNgud isishintshe impilo yami. Umuntu uma ekwenzele into enhle kumele ubonge,” usho kanje.

Emva kokuba le-video igcwale kuTwitter nabantu bavungama, uDj Maphorisa ukucacisile ukuthi akalwi noKwesta.

Lomculi weKhethile khethile naye ubhale ekhasini lakhe kuTwitter echaza ukuthi baqala kanjani ukusebenza ndawonye noLeroy Khonza, Nota Baloyi ngo-2013 ngenkathi beqala iRaplyf Records.

Uthe uLeroy wayebhekene nezimali, uNota ebhekene nomculo, yena wayegxile ekuletheleni isitebele imali ngomculo.

“Uma kunamaciko akhala ngezimali bengihlale ngiwakhomba kuNota nakuLeroy ngoba yibona ababebhekene nakho,” kuchaza uKwesta.

Uthe abakwaSony, okuyinkampani ebisabalalisa umculo wakhe, bagcine bemkhokhele izimali zeDakarII ngonyaka odlule kodwa bangavumelana ngokuthi abantu abakhokhelwayo bazonikezwa imali engakanani ngenxa yokuthi kunamalungu omndeni enkampanini yakhe.

UKwesta ukuvumile ukuthi kukhona amaciko asawakweleta imali.

I have never been here before.... I never thought in a million years that I would be. Leroy, @AuthorityNOTA and myself started thing in 2013 based solely on trust. — #godguluva (@KwestaDaKAR) May 6, 2021

Leroy handled the finances, Nota was the music executive and I, as Kwesta, was the catalyst to source funds through performances, endorsements etc — #godguluva (@KwestaDaKAR) May 6, 2021

When funds were mismanaged and artists/producers complained about splits, I always referred them back to Nota and Leroy as this is what they handled. — #godguluva (@KwestaDaKAR) May 6, 2021

Many times Nota came and said funds were being mismanaged and many times, artists/producers complained about how they were represented in split sheets. My lack of action towards this is partly why we are here today. — #godguluva (@KwestaDaKAR) May 6, 2021

In 2020 Sony paid out sales royalties for DaKARII to urbantainment and Nota paid those monies over to me. We did not agree on the splits but I stopped my pursuit of this because family members were involved in the business. — #godguluva (@KwestaDaKAR) May 6, 2021

I say that because I may owe some royalties to artists featured on DaKARII. — #godguluva (@KwestaDaKAR) May 6, 2021

UNota ngakolunye uhlangothi uthe usafuna uKwesta axolise kuye ngalolu daba ngoba sekucacile ukuthi wakhokhelwa izimali zakhe ze-albhamu ayikhipha ngaphansi kweRaplyf. Uthe akafuni agcine ngokuxolisa kuyena kuphela kodwa kumele axolise nakwamanye amaciko abale kuwo uKid X, uphrojusa weHip Hop ovunyiwe kuleli uMakwa kanye neqembu leHip Hop iTLT esagcina isayine neRaplyf.

Emasontweni edlule uMakwa uthuse abalandeli bakhe abaningi edalula imicabango yokuzibulala ngenxa yezinkinga zemali. Naye wakhala ngemali “ayikweletwa” nguKwesta noNota.