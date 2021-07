UTEBOGO Steve Kekana, ngomunye wezingqalabutho zomculo wombhaqanga ezaqala ukushisa izikhotha ngeminyaka yo-1970. Akazakhelanga udumo kubathandi bombhaqanga kuphela kodwa wazakhela ugazi nakwezinye izinhlanga. Umculo wakhe wagcina sewudlala ngisho emisakazweni elalelwa ngabamhlophe. Abaningi bazomkhumbula enonini likaSipho "Hotstix" Mabuse elalithi Burn Out. Wabuye wapikwa nguPJ Powers engomeni eyayithi Feel So Strong. Ngubani ongakhohlwa wumucu wothando awuqopha ngokuhlanganyela nomufi uNana Coyote Motijoane owawusihloko sithi Take Your Love And Keep It. USteve wubezalwa endaweni yaseZebediela, eTransvaal, esiyiGauteng ngo-Agasti 4, 1958. Unina kwakunguSophie Kekana.

USteve wahlaselwa yisifo esamvala amehlo eseneminyaka emihlanu, okwamphoqa ukuba ayofunda ezikoleni zabangaboni ePieterersaburg, okubalwa kuzo iSiloe School for the Blind. Waqala ukucula ngeminyaka yo-1970 kodwa waze waqala ukudumo nge-albhamu yakhe yokuqala eyayisihloko sithi Steve Kekana. Waduma ngamanoni ezingoma, Iphupho, Umenziwa Akakhohlwa, Nomsa Ntombi Yami, Isiko LabeSuthu, Ifuqe Mntanami ne-African Lady. namanye. Izibono zokuthi Iqhawe Elingenazibongo. Impangel' Ekhal' Igijima wazethiwa ngowayeyisilomo somsakazo iRadio Zulu (osekuwuKhozi FM), uCyril Bongani "Kansas City" Mchunu. Ngo1979 nango-1980 uSteve wake wahlabana ngendondo yeBest Male Vocalist kumaSABC Black Music Awards. Inoni lakhe elalithi Raising My Family lashisa izikhotha nasemisakazweni yase-Europe ngo-1980 kwathi aliqopha noPJ Powers elithi The Bushman nelithi Feel So Strong angena kwiSpringbok Radio Chart ngo-1982 nango-1983. Ugcine ukuqopha nge-albhamu ethi Ubuntu ngo-2018 ngaphansi kwenkampani kaXolani Majozi, iSold Out Music.

USTEVE Kekana akabuvumelanga ubumpumputhe bume endleneni yakhe Isithombe:TWITTER

Yize ayedumile kodwa ubeqhubeka nemfundo yakhe. Waqala wenza iziqu zepolitiki e-Unisa kodwa wabuye wazifuqa phansi ngenxa yokuxinwa wumsebenzi. Wabuye wenza iziqu zibummeli e-University of Turfloop (osekuyi-University of Limpopo). ngaphambi kokuba ngummeli obizwa nge-advocate. Wagcina esesebenza enguthisha wezifundo zomthetho wabasebenzi e-Unisa. Wabuye waba ngumsakazi kwiLesedi FM kodwa waxoshwa ngoba efike sekudlule isikhathi ohlelweni. Ubuye wabhala ngokuhlanganyela incwadi ebikhuluma ngempilo yakhe esihloko sithi The I in Me noSydney Maluleke.

Nyakenye yena noMoses Ngwenya weSoul Brothers bahlonishwe ngeziqu zobudokotela. Yize eshone kungakacaci ngomshado wakhe kodwa ngo-2016 kwake kwaba nombiko othi akasaboni ngasolinye nomkakhe, uNtsiki kangangoba basebefuna nokuhlukanisa umshado.