USEPHUMELE obala waphefumula ngengcindezi abhekene nayo uDJ wakuleli odume umhlaba wonke nobhekene nezinsolo zokubeka isandla umlingisi obengunkosikazi wakhe. UBlack Coffee obhekene nezinsolo zokushaya u-Enhle Mlotshwa obengunkosikazi wakhe ukhala ngokuthi ubhecwa ngobubende inyama engayidlanga.

Ephawula ekhasini lakhe likaTwitter uthe akasoze athatha isinqumo sokubeka umuntu wesifazane isandla futhi ukhule ezibona izimo zodlame olubhekiswe kwabesifazane nokuyinto angahambisani nhlobo nayo.

It is truly regrettable that she has chosen to mislead the public using the name of GBV and seeking a protection order against me to sperate me from my children and our home.