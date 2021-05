UMETHULI wezinhlelo onesiphuzo sakhe seChampagne, uBonang Matheba, uthi ufuna uR500 000 ezinsukwini ezilishumi ezilandelayo kumsakazi wesiteshi somgosi kuYouTube omsole ngokufaka umrepha u-AKA kwisidakamizwa icocaine.

Akuvumanga nokuthi alinde kuze kuse ekuseni uBonang ukuqondisa lo msakazi njengoba eqale izolo ebusuku ukufuna i-email yakhe ukuze amthumele incwadi evela kubameli kulandela isiqephu athe sithunaza isithunzi sakhe. Kulesi siqephu umsakazi uRea Gopana uthi watshelwa ngomunye umethuli wezinhlelo osemabhizinisini ezokungcebeleka, uScoop Makhathini (Siyabonga Ngwekazi) ngasese ukuthi empeleni “nguBonang umuntu owafaka u-AKA kwizidakamizwa”.

Ngesikhathi embhalela kuTwitter uBonang emazisa ukuthi ufuna ukumqondisa, uRea uqale wabhala wathi: “Hebana, angimkholwa lo muntu wesifazane njengamanje.”

You have my number. I love you and appreciate you. You inspire me. Take care @bonang_m