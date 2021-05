ZIYAQONGA izinkinga kumrepha wakuleli obalwa nabaphambili e-Africa, u-AKA, njengoba zilokhu zingene njalo izinsolo ezingezinhle ngaye ezinkundleni zokuxhamana selokhe kwafihlwa ingoduso yakhe, u-Anele “Nelli” Tembe.

Selokhu kwafihlwa ingoduso ka-AKA, zimapeketwana izinhlelo zalo mrepha emsebenzini wakhe njengoba igama lakhe limataniswa nezindaba ezingezinhle.

U-AKA usanda kumemezela ukuthi uthatha ikhefu ezinhlelweni zakhe neCruz ayinxusa layo, waphinde wahoxa nasekuculeni kwiJoburg Day.

Kunezinhlangano ezilwela amalungelo abesifazane eseziqale umkhankaso wokuthi uvalwe umculo wakhe emsakazweni futhi angaqashwa ndawo.

Ngaphandle kwakhe, namanye amaciko asondelene nawo asethola amachaphazelo ngodaba lwakhe.

Kuleli sonto kudingeke ukuthi uBonang abize abameli bakhe kufakwa igama lakhe odabeni luka-AKA nezidakamizwa ohlelweni lukaYouTube olusatshalaliswe ezinkundleni zokuxhumana.

NgoMsombuluko kwiPodcast kaMacgyver Mukwevho, iPodcast and Chill with MacG, kufundwe incwadi okuthiwa ivela elungwini lomndeni wakwaTembe elicele ukungadalulwa. Leli lungu lipotshozele uMacG nethimba lakhe ukuthi bebenezinkinga ezijulile u-Anele no-AKA.

Kule ncwadi kuvela izinsolo zokuthi u-Anele ubengaphathekile kahle ebudlelwaneni bakhe no-AKA ngenxa yokungathembeki kwalo mrepha kanye nokuhlukunyezwa.

“Wangitshela ngonyaka odlule ukuthi wazama ukuzibulala ngemuva kokuthola ukuthi u-AKA ulala nabanye abantu besifazane. Okwahlukumeza uNelli kakhulu kodwa wukuthola imiqhafazo ephakathi kuka-AKA nonina wengane kaDa L.E.S. Yamephula inhliziyo lento ngoba konke kwakusobala. U-AKA wayejola nonina wengane kaDa L.E.S, asathandana naye namanje,” kusho incwadi ebifundwa wuMacG.

Incwadi iqhuba iveze ukuthi u-Anele indlela eyamcasula ngayo le ndaba, wavele wathinta uDa L.E.S wamazisa ukuthi abantu babo bayebana ngasese.

