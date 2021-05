UPHROJUSA womculo weHouse osedume umhlaba wonke, uBlack Coffee, usenxuse unina wezingane zakhe u-Enhle Mlotshwa ukuthi akhokhele izindleko zakhe angamfaki kuzo.

UBlack Coffee usho lokhu ekhasini lakhe kuTwitter namhlanje kulandela i-video ka-Enhle ayifake ku-Instagram ehlezi nezingane zabo ngobumnyama ethi bacinyelwe ugesi.

“Kusukela ngomashi bengikuthumela izitatimende zikagesi, wazi kahle ngazo. Izolo bacishe ugesi manje usuveza lolu daba ukuze kubukeke sengathi yimina odale lokho. Khokhela izindleko zakho,” kusho uBlack Coffee embhalweni okucacela ngisho ingane encane ukuthi uwubhekise ku-Enhle.

UBlack Coffee uthe kumzwise ubuhlungu ebona ama-video ka-Enhle behlekisa ngale nto ngoba izingane zakhe azifanelwe ukuphathwa kanje.

“Sengiwukhokhelile ugesi ngenxa yezingane. Ngokuzayo ngicela ukhokhele ugesi wakho, izingane akumele zidlule kule nto.”

UBlack Coffee uphinde wadalula ukuthi akagcini ngokukhokhela ugesi kuphela kumuzi okusahlala kuwo u-Enhle kodwa umfakela uR65 000 njalo ngenyanga wakhe nezingane selokhe bahlukana.

It brought me so much pain to watch your videos making fun of this situation with the kids,they honestly don’t deserve this.I have now settled the electricity bill this time just for the sake of the kids.Moving forward pay your electricity bill,the kids shouldn’t go through this.