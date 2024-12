Abanye abanqobile yilaba: • Best Feature Film: Axiomatic, Best Supporting Actress: Baby Cele - Ukhumbuzile, Best Supporting Actor: Jimmy Magubane-Amalootist, Best Actress :Marie Swanepoel – Axiomatic, Best Actor: Mthobisi Khanyile - Amalootist, Best Film in Vernacular: Ingoduso Yami ,Best Director-Lungelo Ngcobo- Cash in transit neBest Short Film-Abalele.

JET NOVUKA