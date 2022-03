NONKULULEKO NHLAPO

UHLULEKILE ukuzibamba umlingisi uWill Smith emcimbini wokuklonyeliswa kwabalingisi, ama-Oscars ngesikhathi usomahlaya uChris Brown ehlekisa ngomkakhe.

Udaba luqale ngokuthi uChris enze ihlaya ngokuqothuka kukaJada-Pinkett-Smith. Kuyaziwa ukuthi uJada waphumela obala ngesifo anaso i-alopecia esiqothula izinwele. Ngesikhathi enza leli hlaya uChris, kuvele kwahleka indlu yonke, naye uWill imbala, kodwa wasukuma waqonda kusomahlaya obephethe uhlelo, wamqhumisa ngothulamsindo wempama.

Ngesikhathi enza lokhu, uWill uzwakale etshela usomahlaya ukuthi akakhiphe igama lomkakhe ezindebeni zakhe. Uthe esezama ukuchaza uChris kwacaca ukuthi uWill akadle nkobe zamuntu, wavele wabuyela esihlalweni sakhe.

Abantu abaningi basincomile isenzo sikaWill Smith sokuvikela umkakhe, bethi akekho ongamelana nomuntu owenza ihlaya ngomkakhe.

“Angikholwa wukuthi uChris ubekulindele okwenzekile, ngicabanga ukuthi usadidekile lapho ekhona. Ngiyamncoma uWill ngokuvikela umkakhe“ kusho uFrancis E Morgan.

“Ubehleka naye, kodwa uthe esebona ubuso bomkakhe buswaca, kwavele kwacaca ukuthi kumele enzeni. Indoda kumele yenze njalo ukuvikela othandiweya wakhe. Kodwa-ke ngiyithandile indlela uChris amkele ngayo okwenzekile wabonisa ukuthi umsebenzi kumele awuphathe kanjani ukuze aqhubeke kahle,” kusho uMuhd Nuh Abd Rahman

Will Smith just punched Chris Rock and told him "keep my wife's name out of your f***ing mouth" pic.twitter.com/1f1ytdbMRv