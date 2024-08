UMCULI osafunda Grade 12 esikoleni saseNanda, uNaledi Aphiwe Myongwana, akakakholwa ukuthi ukhale wemuka nomklomelo weSoftnfree Afro Pop of the Year kumaBasadi in Music Awards, eJo’burg Theatre, eGoli, ngoMgqibelo.

Yize uNaledi Aphiwe abeqokwe nasemkhakheni we-Song of the Year kodwa akalibonanga elidlalayo njengoba equnjwe phansi intokazi esanda kuwina kuma-Grammy Awards, uTyla ngengoma ethi Water. Emunxeni we-Collaboration of the Year, uNaledi Aphiwe, Fezeka Dlamini noNomfundo Moh bahlulwe wuDJ Zinhle ehambisana noBasetsana ngengoma ethi Mdali.

KumaBasadi alo nyaka kukhonye kakhulu amaciko aseKZN anjengoMroza Buthelezi woKhozi FM owine i-Entertainment Radio Presenter, DJ Zinhle-DJ of the Year &Trailblazer, Lwah Ndlunkulu-Artist of the Year &Capasso Most Steamed Song, Brenda Mtambo-Songwriter of the Year, Shekhinah-Pop Artist of the Year noNontokozo Mkhize-Newcomer of the Year.

Abanye bakwezinye izifundazwe abaphumelele ngoThembi Seete-Best Styled Artist, Makhadzi-Best Dance Artist & International Achievement, Tyla-Highest Play, Zaza Mokhethi-Gospel of the Year, Kamo Mphela-Video of the Year & Amapiano Artist of the Year, Noni Khumalo-Entertainment TV Producer, Mercy Phakela-The Lifetime Achievement noEbony-The Lifetime Achievement.

AmaBasadi In Music Awards azosakazwa kwiSABC 2 ngo-Agasti 18 kusukela ngo-8.30 ebusuku.