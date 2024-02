ABAGQUGQUZELI bamaSava, uNonhlanhla ‘Mdonso’ Ngcobo noFikile ‘Boneni’ Magubane besemcimbini wokwethulwa kwamaSava, eShowe Isithombe: SITHUNYELWE

"Kukhona iphoyisa elibizwa wumphakathi ngisho selishayisile emsebenzini kodwa liye lapho kuvele khona isigameko liyolekelela. Labo bantu badinga ukutuswa besaphila ngamagalelo abo emphakathini ukuze baqhubeke nokuhle abakwenzela umphakathi."

Osemkhakheni wezokuxhumanisa abagqugquzeli bamaSava nemithombo yezindaba, uFikile “Boneni” Magubane, uthe emikhakheni ezovotelwa kulo mqhudelwano, kubalwa owabasakazi beziteshi zomphakathi, iziteshi zomphakathi, abashayeli bamatekisi, irenki yamatekisi, Best Community Builder, Best High School, Best Primary School, Best Social Media Influencer, Best Community Fashion Designer, Best Online Channel (nama-YouTubers), abaculi bakamaskandi, abokholo, abesicathamiya, abombhaqanga nabanye abaningi.

Esephetha, uthe ukuqoka intandokazi yakho kudinga uthumele iSMS ebhalwe ukuthi SAVA, umkhakha awungenele negama laloyo omvotelayo ku-45732 futhi iSMS ibiza uR150.