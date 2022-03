IXOXWA ngezithombe eyephathi elandele umcimbi wama-Oscars namhlanje.

Kuke kwaba nesiphithiphithi kulo mcimbi ngesikhathi umlingisi uWill Smith eshaya usomahlaya uChris Rock ngempama ngokwenza ihlaya ngesimo somkakhe uJada Pinkett-Smith sokuqothukelwa izinwele.

Ngesikhathi u Will amukela indondo yakhe yokuqala yomlingisi ophambili emdlalweni iKing Richards (abelingisa kuwo indawo kayise kaVenus noSerena Williams izintokazi ezingompetha wbeTennis emhlabeni wonke), uxolisile ngalokhu okwenzekile.

“Uthando lwenza wenze izimanga,” kusho yena ngesikhathi ethula inkulumo yokwamukela indondo yakhe.

Kuphele lowo mcimbi kwaqala iVanity Fair nokuyiphathi eyenziwe ngemuva kwama-Oscars. USmith ubonakale kulo mcimbi ethokozile edansa nendondo yakhe isesandleni.

Will Smith is at the #VanityFairOscarParty dancing with his Oscar to ‘Gettin Jiggy With It.’ pic.twitter.com/PvKrRICQEN