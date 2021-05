SEKUQUBUKE umsindo ku-Twitter umbhali wezinkondlo ophinde abe ngumethuli wezinhlelo uLebo Mashile egomela iCovid-19 kuleli sonto.

Ukugoma kwale mbongi kuqubule imibuzo emniningi yokuthi kugoma abanjani njengamanje kwazise ngokomyalelo kahulumeni kusagonywa abasebenzi bezempilo kanti nabaneminyaka engu-60 kuya phezulu sebeqalile ukukubhalisela.

Bebesho ukumudla ezinkundleni zokuxhumana abantu uLebo bebona umbhalo wakhe ngokugonywa eSoweto.

“Ngivuke ngovivi ngalibangisa eSoweto esibhedlela eBaragwanath ukuyogoma nabasebenzi bezempilo. Ngizoxoxa ngaloku ngiphinde ngiqwashise ngako.”

Abanye bakhala ngokuthi abantu abadala abaneminyaka ewu-60 kuyaphezulu abakaphendulwa ukuthi bazogoma nini, kodwa ongaphansi kweminyaka usegomile.

Inhlangano engenzi nzuzo i-African Alliance yamalungelo ezempilo iphawulile ngalolu daba yathu uLebo usebenzisana nabo kusukelwa kwaqala ubhubhane.

“Umsebenzi wakhe wesekwa iSouth African Medical Research ukugqugquzela abantu ukuthi bagome. Amanye amazwe achitha imigomo ngenxa yokuthi abantu abagomi,” kusho lenhlangano kwisitatimende esikhiphe ku-Twitter.

Lenhlangano iphinde yabhala ekhasini layo yathi uma usebenzisana nomphakahi nanoma ngabe iyiphi indlela ethinta ezempilo, vakashela i-website ye-SISONKE ukuze ugome.

I woke up before dawn to head to Baragwanath Hospital in Soweto to get a vaccine along with frontline healthcare workers. I am here to share my experiences and raise awareness about the process. My heart has been through a rollercoaster of emotions in the last 24 hours. pic.twitter.com/eJS2twOPQX — Lebogang Mashile (@lebomashile) May 12, 2021

You DO NOT need to be a formal health care worker to get vaccinated as part of the #Sisoke programme. Admin staff, support staff, anyone working in the health context! Act fast THIS WEEK! @DTHF_SA @MRCza pic.twitter.com/oHpTtOqg11 — African Alliance (@Afri_Alliance) May 12, 2021