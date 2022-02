UTHATHELE ezinkundleni zokuxhumana umlingisi wakuleli ejabuele ukunconywa inkakha yaphesheya.

UPearl Thusi usanda kuqopha i-movie ehamba phambili ku-Netflix, iWu Assassins: Fistful of Vengeance ephume ngomhlaka 17 kwephezulu. Ebhala ezinkundleni zokuxhumana ngaphambi kokuphuma kwayo, uPearl wanxusa abalandeli bakhe ukuba bangagxili kuphela esiqeshini socansi asiqophe nozakwabo @TheLewisTan.

Guys… Wu Assassins is out tomorrow.

Please don’t make the whole movie about my s*x scène with @TheLewisTan coz I know y’all. 😂![CDATA[]]>😂![CDATA[]]>😂

Jokes. So excited! Hope you enjoy it! pic.twitter.com/ZpHzvWPPEx — Pearl Thusi (@PearlThusi) February 16, 2022

Namuhla, le ntokazi ifake i-video ku-Twitter enconywa umlingisi uQueen Latifah. Le nkakha yaphesheya uncome indlela uPearl asebenza ngayo, wathi unamandla futhi akaqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla mhlawumbe ngelinye ilanga bazosebenza ndawonye.

Abalandeli bale ntokazi, babonise ukuyeseka nokuyijabulela ngesincomo esikhulu kangaka.

Undiza nenkwekwezi wena s'thandwa sam, you up there with the stars...



A WHOLE QUEEN LATIFAH 👏![CDATA[]]>👏![CDATA[]]>👏 pic.twitter.com/4u5D5WX3jf — S'vidge28 (@s_vidge) February 19, 2022

It's that smile when she calls your name 👌![CDATA[]]>👌 uyabona nje kutsi uyakutsandza and ukujabulele — Radio & Club Dj🇿![CDATA[]]>🇦 (@TboyMP) February 19, 2022