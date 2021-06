UMETHULI wezinhlelo owazakhela udumo kwiYO TV obuye abe ngudokotela uthuse abaningi izolo ngenkathi eveza ukuthi owayenguMiss SA useyingoduso yakhe.

UDkt Musa Mthombeni ufake izithombe zakhe nesinqandamathe sakhe uLiesl Laurie becelana umshado. Ubhale wathi: “Nansi ingoduso yami, usofa silahlane wami.”

This is my fiancé. The love of my life.



This is @LieslLaurie 🖤 pic.twitter.com/GiFInXZmj1