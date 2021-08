ABALANDELI bama Idols bafuna ukuthotshwa amanxeba ngoKelly Khumalo kulandela ukumiswa kukaSomizi ongelinye lama jaji kulolu hlelo. Ama-Idols ngezinye zezinhlelo zomculo ezivundulula ithalente kubantu ezihamba phambili kuleli. Ukuba ingxenye yalolu hlelo kukaSomizi kumakhele ugazi kubantu nokwenza kuzwele uma emiswa kulandela izinsolo zokuhlukumeza. Yize kunjalo abalandeli balolu hlelo bathi mhlambe iziphathimandla zingabheka nekhono likaKelly ukuvala isikhala sikaSomizi.

Kelly Khumalo would be an great replacement for #Somizi

RETWEET IF YOU AGREE pic.twitter.com/8YpcLAq10T

UKelly onohlelo lwethelevishini kwiShowmax olubizwa ngokuthi Life With Kelly Khumalo lapho ekhuluma khona ngakho konke okuphathelene nempilo yakhe nomculo. Lolu hlelo kubukeka sengathi lusibuyisile nesithunzi sikaKelly njengoba abantu bethole ukuphenduleka nangezinye zezinto ebebelokhu benemIbuzo ngazo. Abantu kwiTwitter bathi uKelly ngaphandle kokuba usaziwayo kodwa alukho uhlobo lomculo angalwazi nokungaba usizo kulo mncintiswano.

Yhaa Kelly might deserve to be the replacement for somizi she has worked soo hard bt as for Somizi's story of abusing his ex husband is it already prove to be true ? — Makaula Pacific (@PacificMakaula) August 8, 2021

UKelly kuzokhumbuleka ukuthi kulezi zinsuku unengoma eshisa izikhona ethi Ngathwala Ngaye ngaphandle kwayo kukhona neyokholo ethi Esiphambanweni ayicula nesilo sowokholo uHlengiwe Mhlaba. Ngazo lezi zizathu abantu bambona efanelwe ukunikezwa leli thuba. UKelly selokhu kunalesi siphakamiso ubengakaphawuli ukuthi kungaba yini into ayithandayo ukuba ingxenye yamajaji kuma Idols.