Uthe abazohambela lamakhonsathi abalindele ubumnandi bodwa, okungubusuku obugcwele uthando nomculo omnandi. "Ngibe nenhlanhla yokuzibonela ngawami amehlo uFreddie Jackson enandisa eThe Forum eLos Angeles nyakenye. Engingakusho nje ukuthi abalandeli nomculo wakhe bazobhema bakholwe." UFreddie uzoqala eSun City Superbowl ngoSepthemba 23 no-24, adlulele e-Emperors Palace, eKempton Park ngoSepthemba 30 ngaphambi kokusonga imbenge eNkosi Albert Luthuli ICC, eThekwini ngo-Okthoba 1.

Ezingomeni okulindeleke ukuba uFreddie angaphumi esteji engaziculanga, kubalwa ethi Rock Me Tonight, You Are My Lady, All I Ever Ask, Have You Ever Loved Somebody, Tasty Love namanye amanoni.

Esephetha uThulani uthe amathikithi abiza uR450 kuya ku-R1125, eTicketPro, PayZone nasezitolo zakwaSpar kuzwelonke.