ITHATHE abaningi indawo yezokungcebeleka yaseGoli ehanjelwa omntakabani nokwenze kwaba nemvunge ezinkundleni zokuxhumana ngale mpelasonto.

IKonka kaKutlwano Pitso etholakala ePimville esigcemeni iZone 7 kube nesasasa elikhulu ngayo kulandela ukusabalala kwezithombe zamakhasimende azipholela kule ndawo. Yize kuyindawo yobumnandi kodwa kukhalwa ngokuba sezingeni elicokeme kwayo futhi nendlela amakhasimende akhona aziphatha ngayo abantu bathi yehluke kakhulu.

Uhlobo lwezimoto ezihambela kue ndawo kubukeka sengathi ezomacaphuma kusale njengoba kukhona nezithombe eziveza indawo ezipakwa kuyo eKonka. Abashayeli bama Polo abahlala bengondabamlonyeni ezinkundleni zokuxhumana ngokuthanda ubumnandi bebelokhu bekhale njalo bethi ababuzelwe ukuthi ngabe ikhona yini indawo yokupaka amaPolo.

Konka's Price List is not that bad. Cheaper than most places I know. Lona le ka re tshosa hore. 😂![CDATA[]]>🤣 #Konka #KONKASUNDAYS Sizwe #hugobroos | Bafana Bafana #DJSBU pic.twitter.com/Ckp4NGC5Y9