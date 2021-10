UMSAKAZI woKhozi FM, uZimiphi “Zimdollar” Biyela, uthi indondo yeBest Woman in Radio ayinqobe kumaSebenza Women Awards, abeseNto Boutique Hotel eLa Lucia ngoLwesihlanu, uhlonipha bonke abantu besifazane abazikhandlayo ngayo.

Ekhuluma neSolezwe ngeSonto, uthe ufisa kugqugquzeleke bonke abantu besifazane ngale ndondo ahlabane ngayo nanyakenye.

“Abalandeli bami bangenzela izimanga. Indlela engamukeleke ngayo kulo mkhakha wokusakaza iyangithusa. Empeleni yibona abanginikeze amandla,” kusho uZimdollar.

Uthe kuyo yonke imizamo abayenzayo kumele baqikelele ukuthi bagxila emsebenzini wabo, kunokunaka izinto ezidunga umoya neziqeda umdlandla ezikhulunywa ngabantu.

“Kuyenzeka konke okufisayo uma uzonganaki izinto eziningi eziyisiphazamiso endleleni yakho. Noma abantu bebhala izinto ezimbi kanjani ngawe ezinkundleni zokuxhumana wena njengembokodo, qhubeka uphokophele phambili,” kweluleka owoKhozi FM.

Umsunguli womcimbi wezindondo uKini Shandu, uthe izinga belinyuke kakhulu kulo nyaka ngoba kwande nesibalo sabaxhasi bazindondo.

“ Ukuthola abaxhasi abasha njengeVodacom, kungijabulisile ngoba kusho ukuthi abantu bayakholelwa kule zindondo. Umcimbi uphinde wahanjelwa nangabantu abahloniphekile njengoMfundisi Musa Zondi nabanye,” kusho uKini.

Isiyonke imiklomelo imi kanje:

Inspiring Young Woman (Ntsike Magwaza), Emerging Entrepreneur (Sinqobile Mdletshe), Community builder of the year (Priscilla Chamane), Woman in Construction (Thobekile Ndlovu), Covid Shero Award (Brightness Ngcobo), Woman in Fashion (Londiwe Buthelezi Ndaba), Woman in Finance (Zibu Masotobe Sibiya), Woman in Radio (Zimiphi “Zimdollar” Biyela), Woman in Acting (Nelisiwe Faith Sibiya), Leadership Award (Lindiwe Rakharebe), Business Leader of the year (Nomfundo Mcoyi), Chairman Award (Londi Buthelezi Ndaba) kwiLifetime Achievement Award kwaba uLeleti Khumalo.