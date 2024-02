UNgema washona ngoDisemba 27 nyakenye emuva kokwehlelwa yingozi yemoto eLusikisiki, e-Eastern Cape.

UFloda Grae akamusha emculweni kodwa usekhiphe inqwaba yemicu okubalwa kuyo ethi Ran Away, Matters Of The Heart, What You Do, Clout, Iyona Le, Busy B, Direct Connect, Heart of My Sleeve nothi Designer.

Kulezi nsuku izingoma zikaFloda Grae zishisa izikhotha emazweni ahlukahlukene okubalwa kuwo i-USA, Nigeria, UK naseJamaica.