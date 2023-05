Kuzobe kwethulwa incwadi ebhalwe yingqalabutho kwezomculo wejazz, uDarius Brubeck noCatherine Brubeck. Incwadi ethi Playing the changes : Jazz at an African University and on the road, izokwethulwa ngoMgqibelo Meyi 20, ngo-5 ntambama eCentre for jazz and Popular Music, eHoward College, eThekwini.

Uma ufuna ukuzibekisela indawo ungaxhumana nabakwa-UKZN Press, 033 260 5255 noma 031 260 1529.