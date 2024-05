Sekuvuliwe ukungenela imiklomelo, amaDStv Content Creator Awards, abuya nezinguquko ezimbalwa. Le miklomelo kuzoba ngokwesithathu ikhona nonyaka.

Okusha kulo nyaka kuthiwa kuzobe kubungazwa kakhulu abakhiqizi bemisebenzi kunemisebenzi ngqo. Kufakwe iminxa emisha okubalwa kuyo eyomxoxi wezindaba ovelele. Kuwona kuvunyelwe ifilimu emfishane, iqophamlando noma indaba ewuchungechunge engena ijule esihlokweni futhi ifundise umbukeli. Omunye umunxa omusha ngoweBest Event After Movie Award okuthiwa ngowabenza imicimbi.

Kukhona novotelwayo weTrendsetter Award lapho kubhekwa khona umuntu (influencer) osezakhele igama emkhakheni akuwo futhi osenabalandeli abaningi. Ukungenela ungena ku-www.contentcreatorawards.co.za, kuzovalwa ngoJuni 21. Phakathi kwabawina nyakenye kubalwa iPodcast and Chill with MacG, Mihlali Ndamase, Kefilwe Mabote, nomrepha ongasekho, u-AKA.

Abaqokiwe bazomenyezelwa ngo-Agasti bese kuvulwa nokuvota, kuthi abawinile bamenyezelwe ngo-Okthoba. Isiyonke iminxa engenelwayo yile: 1. Thumb-stopping Award

2. *New* Best Event After Movie Award 3. Podcast of the Year Award 4. *New* Storyteller Award (10 minutes to 30 minutes)

5. Song of the Year Award (opens for public voting once the five nominees are announced) 6. Best Creator Campaign Award 7. Social Commentary Award

8. DStv Creator of the Year Award (public voting once the nominees are announced) 9. Emerging Creator Award (public voting once the five nominees are announced) 10. Cause Award (public voting once the five nominees are announced)

11. *New* Pan-African Creator Award 12. *New* Trendsetter Award (public voting once the five nominees are announced) 13. Fashion & Style Award

14. Foodie Award 15. Travel & Lifestyle Award 16. *New* Gaming Creator of the Year