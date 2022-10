Intokazi yasePitoli ecula umculo wama-piano uPabi Cooper nayo yaqokwa kaningi kulo mcimbi.

U-DBN Gogo uqokwe emunxeni we-Artist of the Year, DJ of the Year neSong of the Year ngengoma yakhe ethi Bambelela.

UNomfundo Moh uqokwe emunxeni weKaya959 Afropop Artist of the Year, Artist of the Year neSong of the Year ngengoma yakhe ethi Phakade Lami.