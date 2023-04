ISIKHULU seRecording Industry of South Africa (RiSA) eyengamele amaSouth African Music Awards (Sama), uNhlanhla Sibisi, sithi izikhalo zenze ukuthi bawuhoxise umunxa we-Artist of the Year kule miklomelo.

"Yithi ngichaze ukuthi kungani siyikhiphile. Bekuyiwona wodwa umunxa ovotelwa ngabantu kusuka ekuqaleni kuze kube yisekugcineni. Yibo abakhetha abacabanga ukuthi bangaba yi-Artist of the Year kuze kuyoba onqobayo. Uma uhambela amarenki nazo zonke izindawo ugqugquzela abantu ukuthi bakuvotele, uyawina. Kube nokukhala ukuthi ngoba ikhona i-Female Artist of the Year ne-Male Artist of the Year, sikuphi isidingo se-Artist of the Year. Kuvele ukuthi ngeke sikwazi ukuqeda ngaleyo minxa sibe nowodwa ngoba kuzohlala kuwina abesilisa, kwazise yibo abaningi embonini," kusho uNhlanhla.

UNhlanhla ukhuluma kanjena nje, kuyavalwa ukungenela imiklomelo okuzoba ngeka-29 kulo nyaka.

Uthe bake bahlangana nabaphathi babaculi bebafundisa ngendlela imiklomelo esebenza ngayo.