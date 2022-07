Uqokelwe izigabeni iRecord of the Year (Roty), Album of the Year, Male Artist of the Year, Best Dance Album neBest Engineered Album.

Kwabuye kwaqokwa izingoma zakhe ezimbili esigabeni seBest Collaboration ingoma ethi, Imali ayenze ngokubambisana noKaryendasoul noNana Atta nenye eyathandwa ayenza noKasango ethi, Osama.