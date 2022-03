ABAKWA M-Net badalule ukuthi baphoqelekile ukuthi bakhiqize umdlalo ozoshisa izikhotha ngo8.00 ebusuku ngeSonto, ngoba ngalesi sikhathi ababukeli basuke belinde umdlalo weqophelo.

Lokhu bakusho ngoba bethule umdlalo omusha othi Umbuso, ozoqala ukubonakala kuMzansi Magic ngo-Ephreli 3. Kuboshelwe abalingisi abanamagalelo aziwayo, phakathi kwabo kubalwa uLillian Dube, Bheki Sibiya, Sandile Mahlangu, Mzwandile Ngubeni, Zinzi Zungu nabanye.

Bathe maduze bazomemezela ezinye izinhlelo ezizobonakala izinyanga ezintathu, kusuka ngo-Ephreli kumanje seziyela emaphethelweni.

UShirley Adonisi, ongumqondisi wezinhlelo zakuleli kwaM-Net, uthe ngezinye izikhathi kunzima ukuthola umdlalo ozokhonjiswa ngeSonto, ngoba wusuku oluthokozelwa ngababukeli kakhulu.

“Njengesiteshi, lolu suku lusifakele ingcindezi enkulu ngoba sidinga ukuletha umdlalo ozoshiya ababukeli bethu bebambe ongezansi. Okunye ukuthi ababukeli bethu basuke belindele ngabomvu ukuthi siza nani ngalolu suku, kungakho sihlale sethula imidlalo efana nalona. Miningi imidlalo ezayo esiteshini futhi sihlala sikhuphula izinga uma kuziwa kuyona. Siyathemba ukuthi lo mdlalo omusha bazowujabulela,” kuchaza uShirley.

Udalule nokuthi umdlalo ukhuluma ngosopolitiki othandwa ngabantu uMa E (Bheki Sibiya) nozakwabo uTiny (Makhaola Ndebele), nabafuna ukuba nomlando kwezepolitiki.

“Kodwa kuthi uma bona bematasa ngalokhu, kube khona umuntu obulawayo. Yinto ethinta abantu abaningi futhi ibashiya bethukile. Ukushona komuntu ngendlela ebuhlungu kuholela ekutheni kube kuvele imfihlo endala, nephula izinhliziyo zemindeni yomibili yosopolitiki. Indodakazi kasopolitiki oyedwa, uQhawe (Kwanele Mthethwa), iphakathi kwale mindeni ukuze isize umndeni wayo, nebhizinisi lakubo,” kuchaza uShirley.

Abanye abalingisi abazobonakala kubalwa uSphamandla Dhludhlu, Bathabile Mashigo noBahumi Mhlongo.

The Cat is out the bag! Introducing to you #Umbuso 😊😊



COMING SOON @Mzansimagic pic.twitter.com/F5NCtSLXm1