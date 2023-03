AbakwaJacana Media babonge inhlangano iNational Institute for the Humanities and Social Sciences (NIHSS), ngokuhlela nokusingatha umcimbi wokuqhakambisa igalelo lababhali abashicilelwe yile nkampani.

Phakathi kwezincwadi ezihlonishwe ngezindondo kubalwa Letters to my Mother: the makings of a troublemaker ebhalwe nguKumi Naidoo; Ausi told me ka-June Bam; In the company of men ebhalwe nguVeronique Tadjo; White Chalk kaTerry-Ann Adams nezinye.

Lezi zincwadi ziyatholakala ezitolo kanti eminye imininingwane ungayithola esisindalwazini: www.jacana.ac.za