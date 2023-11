Le ntokazi ibonakale ibuza inokumangala ebusweni futhi iphikisa abebeyitshela ukuthi uKhune usadlala, yabonakala inyipha ebusweni njengomuntu onokuphoxeka ngesoka lakhe lakudala ukuthi namanje lisajaha ibhola enkundleni.

Le video yakhe isazungeza ezinkundleni zokuxhumana kanti abantu abaningi basola le ntokazi ngokuvukwa yisikhwele, beyisola ngokusukela uKhune osekwaziwa ukuthi unonkosikazi nezingane.

When a woman broke up with you, they expect you to fall. We are not shocked about what Minnie Dlamini is doing to Khune. pic.twitter.com/lGVa19VgL5