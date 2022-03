“Akukona ukufana kwabantu lokhu, ngisho nohleko olucasula abelungu olwakhe ngqo,“ lawa ngamazwi abekhulunya ngabantu abebencokola nomlisa ofana nalowo owayengumengameli wakuleli uMnuz Jacob Zuma.

Ndodakazi kaZuma, uDuduzile Zuma-Sabhidla ufake i-video enkundleni u-Twitter enxusa ukuxhunyaniswa nale nsizwa.

UDuduzile ubhale ukuthi Ningizimu Afrika ngicela ningifunisa lo mlisa kufunela eze ezodla eNkandla.

Ngesikhathi bencokola naye lo mlisa, uthe ababhale kuFacebook batshele uZuma ukuthi umfowabo ukhona. Bavele bamphikisa bathi lutho uyindodana yakhe, wavele wahlekisa okwakhe.

South Africa, Please Help Me Find This Man, He Needs To Come Eat Meat In Nkandla. pic.twitter.com/6QZfLNn0aa