Nyakenye kuzokhumbuleka ukuthi akekho obengayazi i-Osama ngalesi sikhathi sonyaka.

Kulokhu ayikho ingoma esikuleli zinga lokuthi abantu abangazitshela ukuthi iyona engabawelisela ku-2023. Ebukeka iza kahle kuseyiSete kaKO kodwa ayikakafiki ezingeni lokuba yiculo lesizwe njengoba kwenzeka kwezinye. KwiTop 20 yoKhozi FM ikhona le ngoma.

Sibheke kwezingu-10 ezingaphezulu lapho okuvela khona nayo. KuKhozi FM kukhona iBanike kaMobi Dixon ft Mafikizolo, Sete kaKO ft Young Stunna & Blxkcie, Hamba Wena kaDeep & Boohle, Last Last kaBurna Boy, Lemons (Lemonade) ka-AKA noNasty C, Crazy Vibez kaLuxury SA, Sengizwile kaMas Musiq, Clam Down kaRema noSelena Gomez, Put your Hands Up kaCassper Nyovest ne-Unholy kaSam Smith Ft Kim Petras.