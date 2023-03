“Indawo yakhe ibincane vele, hhayi ukuthi kukhona akwenzile okuholele ekutheni aze ahambe. Indawo yakhe ibizophela kodwa kwakungavelanga lokho efika, ubengezile ukuzohlala vele,” kusho umthombo.

Esitatimendeni esikhishwe abakwa-e.tv baveze ukuthi indawo elingiswa uSK izofinyelela emaphethelweni ngoLwesine.

#TheBlackDoor

The end is very near for Sabelo.

Catch TONIGHT'S episode 9:30PM

Then it's GOODBYE SABELO, on THURSDAY night! pic.twitter.com/MhgKNNlGDG