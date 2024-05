NgokukaCassie, le video, eshicilelwe yiCNN, kuthiwa yaqoshwa ehhotela eLos Anngeles.

Ngonyaka odlule uCassie wafaka amaphepha enkantolo esola uDiddy ngokumhlukumeza nangokumdlwengula. Bagcina bebe nesivumelwano esingadalulwanga ngemuva kosuku sifakiwe.

Warning - disturbing video: This is the video where Diddy is seen physically assaulting Cassie Ventura in 2016 surveillance video obtained by CNN.



Exclusive reporting from @EWagmeister: pic.twitter.com/08UIcYgec1