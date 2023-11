Yona ilele isihlanu kwiTop 20 yoKhozi FM, iphinde ilale ishumi kwiTop 20 yoMhlobo Wenene FM. Ngale kwalokho kuvela izingoma ezehlukene kumaChart emisakazo kuze kuvele nezaphesheya kwezilwandle.

KUSAVELELE ingoma kaMthandeni SK apike kuyona uLwah Ndlunkulu iParis kwezisemathubeni okusiwelisela ku-2024 isithombe: SIGCINIWE

Sicaphune ezinhlanu eziphezulu emisakazweni embalwa lapho zivela khona kanje.

KwiTop 20 yoKhozi FM kuvela uDlala Thukzin nge-iPlan, uMthandeni SK-Paris, uMellow noSleazy-Imnandi Lento, DJ Stokie-Awukhuzeki, uHary Cane ngeDubula. KwiCTM Urban Top 40 yeGagasi FM kuvela iPaint The Town Red. kaDOJA CAT, Cruel Summer kaTaylor Swift, Snooze kaSZA, iBarbie World kaNicki Minaj no-Ice Spice neWhat It Is (Block Boy) kaDoechii noKodak Black. KwiMetro FM Top 30 khona kuvela uZach Bryan nge-I Remember Everything apike kuyona uKacey Musgraves, Luke Combs - Fast Car, DOJA CAT - Paint The Town Red, Taylor Swift - Cruel Summer noMorgan Wallen ngeLast Night. KuMhlobo Wenene Top 20 khona kuvela uLwah Ndlunkulu nge-Eyami,Tebza De DJ noDJ Nomza The King-Ka Valungu, Shaunmusiq, Daliwonga noFtears-Howa You, DJ Stokie epike Ommit ST noZee Nhle-Awukhuzeki bese kuba wu-Uncle Waffles epike u-Ice Beats Slide kwiPeackok Revist.