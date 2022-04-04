UPHELELWE ngamazwi uBlack Coffee ngesikhathi ehlabana ngendondo yeGrammy emcimbini obuseLas Vegas ezintatha zanamuhla ngokwesikhathi sakuleli.
UBlack Coffee, obeqala ukuqokwa, unqobe emunxeni weBest Dance/Electronic Album nge-albhamu yakhe iSubconsciously.
Wehlule uMajor Lazer, Marshmello neTen City.
Emukela indondo emcimbini abehamba kuwo nendodana yakhe endala u-Esona, uthe akazi nokuthi uzothini.
“Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngesipho somculo nokukwazi ukwabelana ngaso nawo wonke umuntu omhlabeni, ngelaphe imiphefumulo futhi ngisize abantu bakwazi ukumelana nakho konke ababhekene nakho empilweni.
Grammy Award winning artist 🥺![CDATA[]]>🙏![CDATA[]]>🏿 pic.twitter.com/gV28Hc10YH— Black Coffee (@RealBlackCoffee) April 3, 2022
Ubonge abasethimbeni lakhe, abaculi abapikile okubalwa kubo uMsaki noDavid Guetta.
Uthe uDavid Guetta uthembele “emculini omncane njengami”.
Ngokuwina kwakhe ujoyina iLadysmith Black Mambazo neSoweto Gospel Choir kwabake bawina lo mklomelo kuleli.
AmaGrammy Awards, obekungaka-64, kwakumele abe ngoJanuwari 31 eLos Angeles kodwa abuye ahlehliswa ngenxa yokubhebhetheka kweCovid-19.