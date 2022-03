ILOKHU ingene njalo imiyalezo yenduduzo ngemuva kokushona ngokuzuma kukaDJ Dimplez ngeSonto ekuseni.

Ngokwesitatimende somndeni, uBoitumelo “DJ Dimplez” Mooi ushone ngenxa yesifo esithinta ukopha ebuchosheni.

Selokhu kuzwakale izindaba zokushona kwakhe, ozakwabo endimeni yezikaqedisizungu balokhu bebhale njalo imiyalezo yenduduzo ezinkundleni zokuxhumana.

UBoity uthe kusenzima ukwamukela.

“Ulale mgokuthula mfowethu, mngani wami futhi ubungumuntu obelungile endimeni nengibe nenhlanhla yokumazi. Ushintshe okuningi nezimpilo zabantu abaningi, ubuhlala uzithobile futhi wenza konke okusemandleni akho ukusiza omunye umuntu,” kusho uBoity.

U-Okmalumkoolkat uthe kubuhlungu ukuthi ubhala ngomuntu ambone ngeledlule enkonzweni yesikhumbuzo kaRiky Rick.

Umchaze ngengqalabutho eyaqala imicimbi njengoba aqala iPop Bottles futhi wayekhona kuqala iClub 88.

“Sengibonile ukuthi le ndima esikuyo, esizakhele yona thina lapha eNingizimu Afrika, siyashesha ukudlulela entweni entsha futhi asibahloniphi kahle abantu abazinikele ngempilo yabo kuyo. Asibahloniphi ngokwanele besaphila. Sibhala imiyalezo edabukisayo njengale ngoba azikho izinkundla zokubabungaza.”

Heaven has gained another giant 🕊 💔



Our deepest condolences to the Mooi family, friends and fans.



Rest easy Dj Dimplez 🙏 pic.twitter.com/zb4taq5KHE