Le filimu iqondiswe ngu-Elizabeth Banks (wodumo kwiCharlie’s Angels nakwiPitch Perfect 2) futhi kulingisa uKeri Russell (The Americans), umnqobi wama-Emmy, uMargo Martindale (The Americans), umnqobi wama-Emmy uRay Liotta (The Many Saints of Newark), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Kahyun Kim (American Gods), Christian Convery (Sweet Tooth), Brooklynn Prince (The Florida Project) nomlingisi oseyivukane uScott Seiss.

*ICocaine Bear iyaqala ukukhonjiswa kumabhayisikobho akwaNu Metro namhlanje ngoLwesihlanu