NOKUBONGWA PHENYANE

UZOSAKAZWA bukhoma kwiSABC1 ngoDisemba 12, ngo-8 ebusuku umcimbi amaSouth Afican Hip Hop Awards (SAHHA), okuzobe kuhlonishwa kuwo abaculi bakuleli abasemkhakheni we-hip hop.

Abahleli bomcimbi bamemezele abaqokiwe kuwona ngempelasonto.

Esitatimendeni abasikhiphile baveze ukuthi ngeke baze bavumele muntu ozothamela lo mcimbi ngenxa yokulandela imigomo yeCovid-19.

“Abantu bese beqalile besibuza ukuthi amathikithi bazowatholaphi, kodwa sicela ukukubeka kucace ukuthi abafuna ukuba yingxenye yawo bazowubona bukhoma kwiSABC1. Abantu abazosebenza kuwona kuphela abazovunyelwa ukuthi babe lapho uzobe ukhona,” kuchaza isitatimende.

Baqhube bathi iyisikhombisa imikhakha evulelwe abantu ukuthi bavote kuyo.

Kuyona kukhona oweSong Of The Year, Best Collabo, Best Video, Best Male, Best Female, Best Radio Show neBest Remix.

Ukuvota kuvulwe ngemuva kokumenyezelwa kwabaqokiwe kanti kuzovalwa ngoNovemba 26.

Kubaculi bakuleli uCassper Nyovest uhamba phambili ngokuqokwa, njengoba igama lakhe liseminxeni eyisikhombisa.

Ulandelwe uNasty C njengoba oqokwe kasithupha.

UKwesta ulandela ngokuqokwa kabili kuthi u-AKA aqokwe emunxeni owodwa.

Eminye iminxa imi kanje:

BEST RADIO SHOW

Massiv Metro – The urban exchange

Alex fm – Mixtape Show

Ukhozi fm-INambaNamba

Good Hope Fm – the Ready D Show

Metro FM – Absolute Hip Hop

Motsweding – FM Rap Saga

Gagasi FM – Hip Hop Music Session

Yfm – The Rodeo

5fm – The Stir Up

MVP/HUSTLER OF THE YEAR

Cassper Nyovest

Nadia Nakai

Nasty C

DJ PH

Riky Rick

BEST COLLABO

Cassper Nyovest ft Tweezy Amademoni

Yanga Chief – ft Riky Rick, Dee Koala , Boity Utatakho (RMX)

Costa Titch – ft AKA Riky Rick- Nkalakhata (RMX)

Dr peppa Chang Cello Lucasraps Riky Rick – What it is

Kwesta ft Rich Homie Quan – Run it Up

CASSPER Nyovest