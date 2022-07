Le ntokazi edlala indawo kaCelia ibineminyaka engu-10 ilingisa kulo mdlalo aqala kuwo engumfelokazi. Ubonakale ekhula kulo mdlalo nababukeli belithakasela ithalente lakhe lokuziguquguqula ngokwezigaba zempilo abe ngenakuzo.

Izindaba zokuhamba kwakhe ziqinisekiswe abakwa-SABC ngombhalo enkundleni uTwitter.

Shoki Mmola bows out of Skeem Saam.



The SABC bits farewell to Shoki Mmola who is leaving her role as 'Celia' on @SkeemSaam3.



She will be missed by fellow cast members, crew members, and viewers watching at home. We wish her well and all the best with her future ventures. pic.twitter.com/yU0gnMP9Wj