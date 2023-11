"Safikela ukuzokulwa lapha. Wenza isiqiniseko sokuthi uyagqama, uyavelela futhi awuzehlisi. Ungakhohlwa ukuzithoba, ungabi yiqaba nomdlwembe."

Lo mlingisi ukhuthaza abantu ukuthi bazifunde ezinye izilimi zesintu, uphele umkhuba wokucabanga ukuthi olwakho ulimi lwesintu lungaphezu kwezinye.

Uthe njengamanje udlala indawo kwiSono nakwiHow To Ruin Christmas: The Wedding. Usanda kubhala incwadi esihloko sithi We Kissed The Sun And Embraced The Moon. Ngaphandle kokulingisa, uRami ungumculi okhokhelwayo nonebhendi yakhe kodwa onandisa emicimbini yosomabhizinisi kuphela.