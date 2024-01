Uthe imidlalo yakhe kulo nyaka izogxila ezincwadini ezifundiswa kwa-matric kulo nyaka ukulekelela abafundi ukuba baziqonde kangcono.

"Sizokhombisa ngalezi zincwadi, My Children My Africa, Impi Yabomdabu Isethunjini, The Class Act, A Girl Who Can, Triumph In A Voice of Adversity nezinkondlo zesiNgisi, okukhona nethi You Laughed You Laughed You Laughed."

Uthe lolu chungechunge luzoqala eBat Centre, eThekwini ngoJanuwari 30 kuya kuFebhuwari 8.