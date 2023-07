Kwividiyo efakwe enkundleni uTwitter, uXolani ubonge amalungu omphakathi ngokumeseka njengoba emphelezele esiteshini samaphoyisa namhlanje.

“Into engifuna ukunitshela yona sizoqhubeka sisebenze, le nto eyenzekile amanye amaphoyisa awayenzi,” kusho yena etshela abebemphelezela.

Members of Ekurhuleni Thatha-Zonke Anti-crime Unit will this morning escort Xolani as he will be handing himself over to the police at Katlehong SAPS, this is in connection with the death of a suspected drug dealer! Xolani Khumalo now handing himself in#Sizokuthola #Sizokthola pic.twitter.com/XBe2dGHOKe