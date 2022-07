“Zonke izibusiso engangizithandazela zawela kimi!” ("Every blessing that I prayed for fell right down into me"), ubhale kanje ku-Instagram.

Abalandeli bakaNasty C nabanye abaculi bakuleli bamhalalisele ngemiyalezo yokumbongela ngempumelelo yakhe.

Lo mculi owaziwa umhlaba wonke akayena umafikizolo esigcawini sokulingisa njengoba evele ngesizini yesibili yochungechunge lwe-Netflix oluthi Blood and Water.