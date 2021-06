UMLINGISI wakuleli obuye abe ngumethuli wezinhlelo zomculo, uTshepo “Howza” Mosese useveze ukuthi uyashiya emdlalweni iScandal.

Lo mdlalo ukhonjiswa kwi-e.tv, ngo-7.30, kusuka ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu.

UHowza usebe kulo mdlalo iminyaka eyisishagalombili, njengoba afika kuwona ngo-2013.

Kulo mdlalo ubelingisa indawo kaLerumo Chabedi, owafika kuwo elingisa indawo kanogada.

Manje ubeselingisa indawo yephoyisa elihlonishwayo emphakathini waseNewtown.

Kuleli uHowza ubesebonakale emidlalweni okukhona kuyo iGenerations, Backstage wabuye wethula izinhlelo okukhona kuzo iBig Up, All You Need is Love neBar One Manhunt in 2013.

UHowza echaza ngokushiya kwakhe kulo mdlalo akandanga ngamaningi, njengoba eveze ukuthi kube wuhambo alujabulele.

“Ngijabule ngesikhathi engibe naso kulo mdlalo futhi ngiyathokoza ngethuba engilitholile elingenze ngakhula ekubeni ngumlingisi futhi ngathola nethuba lokuthi ngilingise nabantu abahlonishwayo kule ndima.Ngibheke phambili manje ekwenzeni zinye izinto ezihlukene nezizongenza ngizikhandle kulo mkhakha,” kusho uHowza.

Uveze ukuthi kwithelevishini usazobonakala ethula uhlelo iSpeak Out kwiSABC2.

Endimeni yomculo uHowza wazakhela udumo evela beyiqembu iBlackjack.

Ngo-2007 wakhipha i-albhamu ethi Cut to the Chase okwaduma kuyona ingoma ethi Styla sa mahala nethi Okapi.