UMLINGISI weMbewu The Seed, uKhaya Ngema, uphume umkhankaso wokufukula abafundi baka-matric ngemidlalo yeshashalazi esuselwe ezincwadini ezifundwa kuleli banga. UKhaya weKhayalamangema Artists Productions usephonsele abafundi nothisha ukuba bafike ngobuningi babo kwi-Education Theatre Festival lapho ezobe ekhombisa khona imidlalo yeshashalazi esuselwe encwadini esihloko sithi My Children My Africa, Impi Yabomdabu Isethunjini nethi Ubhuku Lwamanqe. Uthe kuzobuye kudlalwe nesuselwe ezindabeni ezimfushane ezisuselwe ezincwadini zesiNgisi okubalwa kuzo ethi Class Act, The Girl Who Can nethi Triumph of The Face of Adversity.

BAGCWALA kanje abafundi sebezobukela imidlalo esuselwe ezincwadini ezifundwa kwa-matric Isithombe:FACEBOOK

Lolu chungechunge lwedili lemidlalo yeshashalazi luzobe lwehla lwenyuka emahholo omphakathi waKwaZulu-Natal.