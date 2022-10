UNtobeko uthe uyadideka uma ebona abantu bemjabulela ngoba usuke engazi ukuthi kufanele enzenjani.

"Kufana nokuthi umuntu acule ingoma yami. Ngivele ngingazi ukuthi kumele ngenzeni."

UNtobeko usesheba ukulingisa nokucula njengoba umculo wakhe nawo ushisa izikhotha kangangoba udlalwa nasemidlalweni yeNetflix. Uthe ingoma ethi Either Way yaba yibika leBlood and Water. "I-Either Way namanje iseyiculo elishisa izikhotha kimi ngoba abantu bayayithanda. Ngayikhipha eminyakeni emibili edlule. Ngathola ucingo bengazisa ukuthi le ngoma bayidinga kulo mdlalo." Eyesibili ingoma kwaba ethi Nothing New, okuyiculo elalikwifilimu esihloko sithi Happiness Ever After.